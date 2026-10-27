Triều Tiên tổ chức hội chợ thương mại quốc tế mùa Thu

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Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Triều Tiên đã tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế mùa Thu tại Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Việc tổ chức Hội chợ, được cho là nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại và tìm kiếm nguồn thu từ nước ngoài.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Hội chợ Thương mại quốc tế mùa Thu Bình Nhưỡng lần thứ 18 đã khai mạc ngày 26/10 tại Nhà Thiếu nhi trung ương ở Bình Nhưỡng với chủ đề “Phát triển và thịnh vượng chung.”

Theo KCNA, hơn 130 doanh nghiệp đến từ Triều Tiên, Trung Quốc, Mông Cổ, Bangladesh và Thái Lan tham gia trưng bày hơn 10.000 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thiết bị điện tử, máy móc đến dược phẩm, vật liệu xây dựng và thực phẩm.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Bộ trưởng Quan hệ kinh tế đối ngoại Triều Tiên Yun Jong Ho cùng các quan chức và đại diện doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yun Jong Ho cam kết sẽ “mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại” với các quốc gia và khu vực trên thế giới dựa trên nguyên tắc “bình đẳng hoàn toàn và cùng có lợi”.

Triều Tiên tổ chức các hội chợ thương mại vào mùa Xuân và mùa Thu hằng năm nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy hoạt động thương mại trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế./.