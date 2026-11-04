Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay về phía Biển Nhật Bản

Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên từ khu vực Wonsan về phía Biển Nhật Bản ngày 29/10. (Nguồn: Yonhap)

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các vật thể được phóng từ khu vực Seondeok, tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên, vào sáng 4/11.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi sát quá trình chuẩn bị, kịp thời phát hiện và giám sát đường bay ngay sau khi các vật thể rời bệ phóng.

Hiện JCS đang phân tích thông số kỹ thuật, tầm bay và xác định chủng loại của các vật thể.

Cơ quan này khẳng định, Seoul và Washington duy trì thế trận phòng thủ phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát mọi động thái của Bình Nhưỡng và sẵn sàng đáp trả áp đảo trước bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Nếu được xác nhận là tên lửa đạn đạo, đây sẽ là vụ phóng thứ ba của Triều Tiên trong vòng một tuần, sau các hoạt động tương tự vào ngày 29 và 31/10.

Trước đó, ngày 29/10, Triều Tiên phóng hơn 10 quả đạn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn 600 mm (KN-25) về phía Biển Nhật Bản.

Đến ngày 31/10,Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật trang bị đầu đạn chùm.

Ngày 3/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố kết quả thử nghiệm đánh giá sức công phá của đầu đạn chùm dành cho tên lửa hành trình chiến lược. Hoạt động này được tiến hành ngày 2/11, cùng với một cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra đặc tính bay theo quỹ đạo tấn công thẳng đứng.

(theo Yonhap, The Chosun Daily)