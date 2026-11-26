Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-11 cho biết, chuyến thị sát diễn ra trong ngày 25-11 nhằm mục đích kiểm tra tiến độ triển khai chiến lược phát triển hạt nhân được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX hồi tháng 2-2026. Tại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên đang từng bước mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân nhằm củng cố và phát triển kho vũ khí của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ hai, từ trái sang) có chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân ngày 25-11. Ảnh: KCNA/TTXVN

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu “tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật phục vụ các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều môi trường (tác chiến)”, coi đây là “nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nảy sinh từ giá trị quân sự của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến tranh hiện đại” và tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược”, đã được quy định trong Hiến pháp và sẽ không thay đổi trước bất kỳ sức ép nào từ các thế lực bên ngoài. Bình Nhưỡng cũng không tìm kiếm sự công nhận hay chấp thuận của các quốc gia khác, mà tập trung nâng cao năng lực răn đe, kiểm soát và đáp trả những mối đe dọa hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo, mọi nỗ lực nhằm phủ nhận hoặc làm suy yếu vị thế hạt nhân được hiến định của Triều Tiên đều sẽ bị coi là hành động “xâm phạm chủ quyền và can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ”, thậm chí bị xem như “một lời tuyên chiến công khai”.

Đây là lần thứ tư ông Kim Jong Un thị sát các cơ sở liên quan đến hạt nhân, sau các chuyến thăm vào tháng 9-2024, tháng 1-2025 và tháng 6-2026.