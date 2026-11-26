Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, chuyến thị sát diễn ra ngày 25/11 nhằm kiểm tra tiến độ triển khai chiến lược phát triển hạt nhân được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX hồi tháng 2/2026.

Tại đây, ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên đang từng bước mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân nhằm củng cố và phát triển kho vũ khí của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu “tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật phục các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều môi trường (tác chiến)”, coi đây là “nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nảy sinh từ giá trị quân sự của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến tranh hiện đại” và tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.