Triều Tiên thúc đẩy hiện đại hóa nhà máy đóng tàu, tăng cường năng lực hải quân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát Nhà máy đóng tàu Nampho. (Ảnh: KCNA, Yonhap/TTXVN phát)

Ngày 4/11, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong chuyến thị sát Nhà máy đóng tàu Nampho mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu nhằm xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, bảo vệ chủ quyền trên biển và tăng cường năng lực răn đe chiến lược.

Theo KCNA, trong chuyến thị sát ngày 2/11, ông Kim Jong Un đã nghe báo cáo về kế hoạch hiện đại hóa toàn diện các dây chuyền sản xuất, cũng như tiến độ đóng một tàu chiến mới tại cơ sở này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc mở rộng năng lực sản xuất và nâng cấp công nghệ tại các nhà máy đóng tàu trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp hàng hải, bảo vệ biên giới trên biển và chủ quyền hàng hải của đất nước.

Ông cho rằng việc tăng cường năng lực tác chiến trên mặt nước và dưới mặt nước là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Ông Kim Jong Un yêu cầu Nhà máy đóng tàu Nampho đẩy mạnh tự động hóa các công đoạn sản xuất, xây dựng thêm một ụ tàu trên cạn để có thể đồng thời đóng mới và sửa chữa tàu, đồng thời điều chỉnh quy hoạch mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống sản xuất tích hợp thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ trong lĩnh vực thiết kế, đóng tàu.

Tại khu vực đóng tàu chiến, ông Kim Jong Un bày tỏ hài lòng khi quan sát một tàu chiến mới đang được chế tạo, có kích thước lớn hơn đáng kể so với tàu khu trục được đóng trong năm trước.

Ông nhấn mạnh việc liên tục đóng mới các tàu chiến hiện đại cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu Triều Tiên, đồng thời khẳng định yêu cầu sở hữu các tàu chiến có năng lực tác chiến tiên tiến nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó với các mối đe dọa an ninh.

Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa ngành công nghiệp đóng tàu gắn với mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng và sức mạnh hải quân./.