Triều Tiên thử tổ hợp tên lửa phòng không mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Cục Tên lửa nước này ngày 4/11 tiến hành thử nghiệm tổ hợp tên lửa đất đối không mới, nhằm kiểm chứng các thông số kỹ thuật, độ tin cậy của vật liệu mới và khả năng hoạt động của hệ thống dẫn đường đa chế độ.

Cuộc thử nghiệm cũng đánh giá năng lực phát hiện, nhận dạng, bám bắt mục tiêu và xử lý dữ liệu do các thiết bị trinh sát của tổ hợp thu thập.

Bình Nhưỡng chưa công bố tên gọi và thông số kỹ thuật của hệ thống.

Tổ hợp tên lửa phòng không mới của Triều Tiên trong cuộc thử nghiệm ngày 4/11. Ảnh: KCNA

Theo các trang tin quân sự, tổ hợp vừa được thử nghiệm có một số đặc điểm thiết kế tương đồng với bệ phóng từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 10/10/2020. Khí tài khi đó sử dụng khung gầm bánh lốp, mang bốn ống vận chuyển kiêm phóng cỡ dài.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thời điểm đó cho biết các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích những loại vũ khí, khí tài được Triều Tiên giới thiệu.

Các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) khi ấy nhận định chiều dài và hình dáng của các ống phóng phù hợp với tên lửa hành trình phóng từ mặt đất hơn là tên lửa phòng không. Tuy nhiên, họ chưa thể xác định chắc chắn công dụng của bệ phóng.

Các xe mang bốn ống phóng trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 10/10/2020. Ảnh: KCNA/Rodong Sinmun

Những điểm tương đồng với tổ hợp vừa thử nghiệm cho thấy khí tài xuất hiện năm 2020 có thể là một biến thể bệ phóng tên lửa phòng không tự hành.

Triều Tiên trước đó cũng giới thiệu một hệ thống chưa rõ công dụng, gồm bệ phóng 22 ống đặt trên khung gầm ba trục. Theo Militarnyi, hệ thống có thể được dùng để phóng tên lửa phòng không hoặc tên lửa chống tăng.