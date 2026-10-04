Triều Tiên thử tên lửa tầm trung có “quỹ đạo dạng sóng”

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy một tên lửa tầm trung được phóng trong cuộc tập trận do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát, ngày 3/10. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một cuộc thử nghiệm do nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 4/10.

Theo KCNA, tên lửa được phóng hôm 3/10 từ khu vực phía đông Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu trên biển, cách bờ biển phía đông nước này khoảng 1.000 km.

KCNA cho biết cuộc diễn tập nhằm huấn luyện các lực lượng vận hành một hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm, đồng thời đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng cơ động của năng lực răn đe quân sự Triều Tiên.

Vụ phóng là động thái mới nhất trong một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau một vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Bản tin của KCNA cung cấp thêm thông tin về vụ phóng tên lửa mà bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là một quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, tiết lộ hôm 3/10.

Bà Kim Yo-jong cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản đã không thể theo dõi đường bay của tên lửa, đồng thời nói một “chế độ quỹ đạo dạng sóng” đặc biệt đã bộc lộ những hạn chế trong năng lực theo dõi của hai nước.

Quân đội Hàn Quốc hôm 3/10 cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo và đánh giá tên lửa này đã bay hơn 700 km về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Theo KCNA hôm 4/10, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói Bình Nhưỡng phải tiếp tục nỗ lực khiến các đối thủ nhận thức được “độ tin cậy và tính sát thương” của các vũ khí tấn công chiến lược mà nước này sở hữu.

Ông Kim đồng thời tái khẳng định việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố cứng rắn hôm 2/10, bác bỏ yêu cầu xin lỗi của Seoul liên quan đến vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã cài đặt những quả mìn này và yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi. Bà Kim Yo-jong bác bỏ cáo buộc của Seoul, gọi đây là “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định Triều Tiên không cố tình rải mìn nhằm vào binh sĩ Hàn Quốc.

Triều Tiên đã tiến hành hơn 10 vụ thử tên lửa trong năm nay.

Theo Reuters