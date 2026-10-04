Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm có khả năng cơ động quỹ đạo và tích hợp AI

Hình ảnh từ bản tin phát lại cảnh Triều Tiên phóng tên lửa được chiếu trên màn hình tại Ga Seoul, Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/10. (Nguồn: Getty Images)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa diễn ra rạng sáng 3/10. Cuộc thử nghiệm nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm. Bình Nhưỡng cho biết, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km.

KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong Un nhấn mạnh, việc tiếp tục nâng cao độ tin cậy và hiệu quả tác chiến của hệ thống vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân của nước này.

Trong một tuyên bố riêng, bà Kim Yo Jong - Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết tên lửa nước này có khả năng thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp và được tích hợp AI, gây khó khăn cho hệ thống phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, vào khoảng 6h30 ngày 3/10 (giờ địa phương).

Tên lửa đã bay hơn 700 km về vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 16 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích các thông số kỹ thuật của tên lửa.

Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau sự cố nổ mìn tại khu vực biên giới phi quân sự (DMZ) ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong khi các nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai miền chưa đạt tiến triển.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 khẳng định, ông có quan hệ “rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt với lãnh đạo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Tổng thống Trump nêu rõ: “Tôi có quan hệ rất tốt với ông Kim Jong Un”, đồng thời đặt câu hỏi: “Chẳng phải sẽ tốt nếu có quan hệ tốt với lãnh đạo của những quốc gia lớn, những cường quốc hạt nhân hay sao”.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng gặp ông Kim Jong Un vào cuối năm nay, làm dấy lên đồn đoán ông chủ Nhà Trắng có thể tìm cách nối lại hoạt động ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo từng gặp trực tiếp 3 lần, tại Singapore tháng 6/2018, Hà Nội tháng 2/2019 và làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 2/10 cho biết, Tổng thống Trump không coi đàm phán với Triều Tiên là một sự “nhượng bộ” và sẵn sàng tiếp xúc với Bình Nhưỡng nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc vận động, Tổng thống Trump còn cho rằng, việc duy trì quan hệ tốt là cần thiết khi đối phương sở hữu “112 tên lửa hạt nhân”, song không giải thích con số này đề cập đến điều gì. Hồi tháng 8, ông từng tuyên bố Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân.

(tổng hợp)