Triều Tiên thử tên lửa 'mạnh mẽ và không thể tránh né'

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa đưa tin Cơ quan Phát triển Tên lửa Triều Tiên (DPRK-MA) đã thử nghiệm thành công một mẫu vũ khí mới trong sự kiện do ông Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo trước đó 2 ngày.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra theo kế hoạch và "không gây ra tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng".

Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa đạn đạo thân đỏ rời xe chở đạn kiêm bệ phóng tại khu vực ven biển.

Phần đầu tên lửa màu trắng, có hình dáng tương tự phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Một hình ảnh khác cho thấy ông Kim Jong-un cùng con gái đứng trước màn hình hiển thị thông tin vụ thử.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Hwasongpho-11Ma-1", cho thấy tên lửa mới dường như là biến thể nâng cấp của tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11Ma, còn được gọi là Hwasong-11Ma hoặc Hwasong-11E.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho rằng đối thủ của Triều Tiên sẽ tự hiểu ý nghĩa của bước tiến công nghệ quân sự mới.

Ông nói điều này sẽ khiến đối phương "đau đầu kinh niên", đồng thời cho phép Triều Tiên thực hiện "đòn mạnh mẽ và không thể tránh né".

Quân đội Hàn Quốc ngày 20/9 cho biết Triều Tiên thực hiện 2 đợt phóng tên lửa riêng biệt trong 3 giờ. Một trong số này được đánh giá là tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản cũng gửi công hàm phản đối, cho rằng các vụ phóng đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 có tầm bắn tối đa 900 km.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-11Ma được phát triển từ nền tảng này và chuyên mang HGV thay cho đầu đạn truyền thống. Giới chuyên gia ước tính Hwasong-11Ma có tầm bắn 800-1.500 km.

HGV bay theo quỹ đạo tương đối thấp và phẳng ở tốc độ siêu vượt âm, đồng thời có khả năng cơ động trong toàn bộ hành trình. Đặc điểm này khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn đầu đạn hồi quyển thông thường.

Ông Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng HGV có thể tấn công mục tiêu nằm lệch đáng kể so với quỹ đạo đạn đạo cố định và "gần như không thể bị đánh chặn".