Triều Tiên thử tên lửa hành trình diệt sân bay

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 5/11 cho biết một phân đội thuộc đơn vị tên lửa hành trình chiến lược ở miền đông nước này đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật hôm 4/11, với mục tiêu giả định là sân bay quân sự đối phương.

Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa hành trình tầm xa rời bệ phóng, bay thấp trước khi tiếp cận đường băng mô phỏng có 28 mô hình tiêm kích mang hình dáng F-16.

Nhiều vụ nổ nhỏ xuất hiện trên toàn bộ khu vực mục tiêu, cho thấy tên lửa đã kích hoạt đầu đạn chùm, loại đầu đạn phân tán nhiều bom con nhằm gây sát thương trên diện rộng.

Vũ khí được sử dụng trong cuộc diễn tập được nhận định thuộc dòng tên lửa hành trình Hwasal của Triều Tiên, có tầm bắn khoảng 1.500-2.000 km.

Bình Nhưỡng phân loại đây là tên lửa chiến lược, thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ những vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cùng ngày, Cục Tên lửa Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tổ hợp phòng không mới nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật, độ tin cậy của vật liệu, cơ chế dẫn đường thông minh và khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu. KCNA tuyên bố cuộc thử nghiệm đạt được các mục tiêu đề ra.

Hình ảnh cho thấy tên lửa phòng không được phóng từ xe chở đạn kiêm bệ phóng di động trong khu vực rừng thưa.

Giới chuyên gia Hàn Quốc nhận định hệ thống này có thể thuộc dòng Pyoljji, được Triều Tiên thử nghiệm từ năm 2021 và giới thiệu tại nhiều triển lãm quốc phòng.

Phiên bản Pyoljji-1-2 có thiết kế tương đồng với tổ hợp S-300PMU-1 và S-300PMU-2 của Liên Xô và Nga.

Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng, được cho là có khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 400-600 km, qua đó thay thế hệ thống Pongae-5 có tầm bắn khoảng 150 km.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm.

Những loại vũ khí này được cho là có khả năng bao phủ khu vực mục tiêu rộng 5-13 ha, tạo nguy cơ lớn đối với sân bay quân sự, cơ sở hạ tầng và lực lượng tập trung.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng cài mìn qua biên giới khiến 3 binh sĩ nước này bị thương.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc, cho rằng Seoul đang tìm cách gây hấn và triển khai các đơn vị hỏa lực mới tới khu vực biên giới.