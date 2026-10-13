Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm tăng mức độ tinh vi của vũ khí

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin được công bố một ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng về phía biển.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vụ thử nghiệm do cơ quan quản lý tên lửa của Bình Nhưỡng thực hiện. Cơ quan này tuyên bố việc nâng cấp “là thành công lớn, báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và mức độ tinh vi của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công”. KCNA cho biết vụ thử là một phần trong các hoạt động thường lệ.

Triều Tiên không công bố thêm chi tiết về vụ phóng thử.

Trước đó, JCS cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo, bao gồm cả một loại bay xa hơn 900km. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật của những tên lửa này.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay (13/10), người phát ngôn JCS, Đại úy Jang Do-young nói: “Có thể Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở cự ly tối đa hoặc cũng có khả năng họ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ở cự ly rút ngắn”.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn từ 300 - 1.000km, trong khi tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 1.000 - 3.000km.

Ông Jang nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ duy trì thế trận phòng thủ phối hợp vững chắc, đồng thời khẳng định hai nước “hoàn toàn có khả năng” phát hiện và đánh chặn các tên lửa Triều Tiên vừa phóng.

Các vụ phóng hôm 12/10 đánh dấu lần thứ 16 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay.