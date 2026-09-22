Triều Tiên thử tên lửa biệt danh 'cơn đau đầu không thể chữa khỏi'

Vụ phóng diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và được truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả là cuộc thử nghiệm một "loại vũ khí mới".

Hệ thống tên lửa mới của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15 giờ và bay khoảng 450 km. Khoảng ba giờ sau, lúc 17 giờ 50, Triều Tiên tiếp tục phóng quả thứ hai. Dữ liệu chuyến bay được truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố và các nhà phân tích nguồn mở trích dẫn cho thấy tên lửa này bay xa hơn 600 km, đồng thời đạt độ cao khoảng 70 km, so với khoảng 60 km của quả đầu tiên.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết, họ vẫn đang phân tích các thông số kỹ thuật chính xác của hai tên lửa. Tuy nhiên, những hình ảnh được Bình Nhưỡng công bố đã cung cấp thêm một số manh mối về hệ thống vũ khí được thử nghiệm.

Cơ quan Quản lý Tên lửa Triều Tiên tuyên bố vụ thử đánh dấu "một bước tiến đáng kể trong sự phát triển công nghệ của hệ thống vũ khí nước này". Ông Kim Jong-un cũng nói rằng bước tiến mới sẽ khiến đối phương phải đối mặt với một "cơn đau đầu không thể chữa khỏi"

Đáng chú ý, màn hình tại trung tâm chỉ huy xuất hiện trong đoạn video do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố có dòng chữ "Quỹ đạo bay Hwasongpho-11Ma-1", qua đó cho thấy tên gọi của hệ thống tên lửa được thử nghiệm, nhưng Bình Nhưỡng chưa công khai xác nhận loại đầu đạn mà tên lửa mang theo.

Đầu đạn có thể tách khỏi tên lửa và thay đổi quỹ đạo

NK News, hãng tin có trụ sở tại Seoul chuyên thông tin về Triều Tiên, nhận định vật thể được phóng có vẻ là một phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo, được trang bị phương tiện lượn siêu thanh hoặc đầu đạn có khả năng cơ động. Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, bộ phận này có thể tiếp tục lượn về phía mục tiêu thay vì chỉ di chuyển theo quỹ đạo đạn đạo cố định.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở quỹ đạo của tên lửa thứ hai. Đoạn video do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy đồ họa đường bay trên màn hình trung tâm chỉ huy có một động tác dường như là "kéo lên". Đây là kiểu thay đổi quỹ đạo đột ngột trong quá trình bay, có thể khiến đường bay trở nên khó dự đoán hơn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Chuyên gia Hàn Quốc Chang Young-keun, được Korea Herald dẫn lời, cho rằng hệ thống này có thể kết hợp thân tên lửa kiểu KN-23 với phần đầu cuối của một phương tiện lượn siêu thanh. Theo ông, cấu hình như vậy được thiết kế nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa khi tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km.

Ông Chang Young-keun cũng cho rằng hệ thống mới nhiều khả năng là phiên bản cải tiến của một loại vũ khí mà Triều Tiên đã thử nghiệm lần đầu vào tháng 10/2025, thay vì một thiết kế hoàn toàn mới.

Triều Tiên theo đuổi vũ khí lượn siêu thanh từ năm 2021

Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm các phương tiện lượn siêu thanh từ tháng 9/2021, khi nước này lần đầu phóng thử một đầu đạn hình nêm, sau đó được cho là gắn với tên lửa Hwasong-8.

Kể từ đó, Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm ít nhất hai dòng tên lửa khác mang đầu đạn có thiết kế tương tự là Hwasong-12B và Hwasong-16B sử dụng nhiên liệu rắn.

Trong một cuộc thử nghiệm Hwasong-16B vào tháng 1/2025, Nhật Bản ước tính tên lửa bay khoảng 1.100 km và đạt độ cao gần 100 km. Triều Tiên đưa ra con số tầm bay lớn hơn, đồng thời công bố quỹ đạo có hai điểm cao nhất riêng biệt. Đặc điểm này được cho là phù hợp với một giai đoạn tên lửa leo lên ban đầu, sau đó chuyển sang một quỹ đạo lượn thấp hơn.

Những đặc điểm trên cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp tục phát triển các hệ thống có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay, qua đó tạo thêm thách thức cho việc dự đoán đường bay và đánh chặn.