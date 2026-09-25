Triều Tiên thử rocket tầm bắn hơn 100 km, sai số chỉ vài mét

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 24/9 cho biết nước này đã thử nghiệm phiên bản nâng cấp của pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240 mm, trong đó tập trung kiểm tra độ chính xác của rocket tăng tầm.

Theo KCNA, rocket được trang bị "hệ thống dẫn đường chính xác tự động", có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 100 km khi bay theo quỹ đạo thông thường.

Tầm bắn có thể tăng lên 115 km nếu kết hợp chế độ lượn. KCNA không công bố chi tiết về cơ chế dẫn đường hoặc các thành phần điện tử trên quả đạn.

Hình ảnh được Triều Tiên công bố cho thấy rocket được phóng từ hệ thống pháo phản lực dạng mô-đun với 2 cụm ống phóng. Mỗi cụm có thể mang 12 quả đạn.

KCNA cho biết loại rocket mới sẽ giúp Triều Tiên tăng cường hỏa lực dọc khu vực biên giới.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên Pak Jong-chon, người giám sát cuộc thử nghiệm, nhấn mạnh nhu cầu tập trung các lực lượng tấn công có "sức tàn phá lớn nhất" tại khu vực này.

Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nhận định rocket được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác có thể đe dọa các cơ sở quan trọng tại vùng thủ đô Seoul của Hàn Quốc nếu những thông số mà Triều Tiên công bố là chính xác.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Vụ thử rocket diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng thử một mẫu tên lửa mới dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Kim Jong-un.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy đây là mẫu "Hwasongpho-11Ma-1", được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm và dường như là biến thể nâng cấp của Hwasongpho-11Ma, còn được gọi là Hwasong-11Ma hoặc Hwasong-11E.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho rằng mẫu tên lửa mới sẽ tạo ra thách thức lớn đối với đối phương và có khả năng thực hiện các đòn tấn công mạnh.

Triều Tiên những tháng gần đây liên tục công bố các chương trình nâng cấp vũ khí chiến thuật.

Hồi tháng 6, ông Kim Jong-un thị sát các cuộc thử nghiệm những vũ khí, trong đó có pháo phản lực nâng cấp và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược".

Bà cho rằng việc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên sẽ khiến Bình Nhưỡng càng kiên quyết hơn.