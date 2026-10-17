Triều Tiên thử ngư lôi tích hợp AI

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm thứ Bảy đưa tin cuộc thử nghiệm liên quan đến hệ thống ngư lôi Zam-2.0, được mô tả có “tốc độ siêu cao, dẫn đường chính xác”. Theo KCNA, cuộc thử đã kiểm chứng hệ thống động lực của vũ khí.

Đây là diễn biến mới trong loạt hoạt động trình diễn vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng. Trước đó 3 ngày, Triều Tiên đã thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược phóng từ dưới nước. Các tên lửa được cho là phóng từ tàu ngầm, trong động thái được nhận định nhằm tăng cường năng lực hải quân của nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm ngày 14/10/2026. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên cũng tiến hành nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo trong những tuần gần đây, khi tìm cách mở rộng kho vũ khí giữa lúc căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 nói với các phóng viên rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có “57 vũ khí hạt nhân rất mạnh”, đồng thời một lần nữa đề cao mối quan hệ giữa hai người.

“Việc tôi có quan hệ tốt với ông ấy là điều tốt, không phải điều xấu”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng đáng lẽ không bao giờ được để Bình Nhưỡng sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

Ông Trump khi đó cho biết dự định gặp ông Kim vào cuối năm nay, song không nêu thêm chi tiết về kế hoạch.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố ông đang “liên tục” ngăn chặn một cuộc chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.