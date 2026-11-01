Triều Tiên thử nghiệm vũ khí mới, khẳng định sức công phá trên diện rộng

Triều Tiên thử nghiệm bom chùm có thể lắp trên tên lửa đạn đạo chiến thuật. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 1/11, Hãng thông tấn Yonhap dẫn truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, Cơ quan Quản lý tên lửa nước này đã tiến hành thử nghiệm hôm 31/10 nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá của đầu đạn bom chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tướng Kim Jong-sik, thành viên Ủy ban Quân sự trung ương của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, đồng thời là Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã giám sát cuộc thử nghiệm.

Bom chùm có khả năng phát tán hàng chục đến hàng trăm bom con, cho phép tấn công nhiều mục tiêu trên một khu vực rộng.

Theo KCNA, các viện nghiên cứu trực thuộc Cơ quan Quản lý tên lửa xác nhận đầu đạn bom chùm Tiêu chuẩn loại 2 có khả năng “biến khu vực mục tiêu rộng 12-13 ha thành tro bụi” khi phát huy sức công phá ở mật độ cao nhất.

Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên cho biết, các đầu đạn bom chùm được phân thành 4 loại, tùy theo mục đích sử dụng.

Quan chức này tuyên bố: “Trong năm nay, chúng tôi sẽ trang bị để các đơn vị có thể lựa chọn và sử dụng tất cả các loại đầu đạn này, căn cứ vào mục tiêu tác chiến và đặc điểm cụ thể của từng mục tiêu”.

Hồi tháng 4, Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm bom chùm lắp trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra. Cuộc phóng thử khi đó do nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Ju-ae giám sát.

Triều Tiên cho biết các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá sức công phá của đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh được trang bị cho hệ thống vũ khí này.

(theo Yonhap)