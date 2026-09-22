Triều Tiên thử nghiệm vũ khí kiểu mới

Cuộc thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên được "cho thấy bước tiến trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-9 cho biết Cục Quản lý Tên lửa nước này công bố đã thử nghiệm thành công một loại "vũ khí mới”.

Triều Tiên không công bố loại vũ khí cụ thể, tuy nhiên ông Kim Jong Un gọi cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 20-9 là minh chứng cho công nghệ quốc phòng “siêu hiện đại” và cho thấy bước tiến trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của quốc gia. Ông cảnh báo những bước phát triển này sẽ khiến các đối thủ phải "đau đầu" và hứng chịu “đòn giáng rất tàn khốc và không thể tránh khỏi”.

Cùng ngày, hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn cũng được Triều Tiên phóng cách nhau khoảng ba giờ từ Wonsan, thành phố cảng và thủ phủ tỉnh Kangwon ở bờ biển phía đông nam nước này.

Theo quân đội Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đầu tiên bay khoảng 450 km, còn tên lửa thứ hai bay hơn 600 km, trước khi cả hai rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Triều Tiên tiến hành hai cuộc thử vũ khí chỉ trong khoảng một tuần. Trước đó, ngày 12-9, Bình Nhưỡng đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cho biết đây là một cuộc “tập trận hỏa lực chung”.

Hàn Quốc lên án các vụ phóng ngày 20-9, cho rằng chúng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhật Bản cũng bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ”, đánh giá các vụ phóng đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.