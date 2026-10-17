Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Cuộc thử nghiệm được thực hiện vào ngày 15/10 bởi Học viện Khoa học Quốc phòng, Tổng cục Tên lửa và Cục Nghiên cứu Vũ khí Ngư lôi Triều Tiên nhằm "xác nhận những thành tựu nâng cấp kỹ thuật của hệ thống vũ khí ngư lôi kiểu mới".

Tàu lặn không người lái có thể mang đầu đạn hạt nhân được Triều Tiên thử nghiệm năm 2023. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết, giới chức quốc phòng quan sát cuộc thử nghiệm nhận định đây là "một phần trong các hoạt động bình thường của các viện nghiên cứu khoa học quốc phòng nhằm phát triển công nghệ cho các hệ thống vũ khí", đồng thời khẳng định sự kiện này đánh dấu "một thành tựu lớn báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong phát triển thực tiễn của hải quân".

Cũng theo KCNA, "công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng vào chức năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường của loại ngư lôi siêu tốc độ được dẫn đường chính xác kiểu mới". Bên cạnh đó, cuộc thử nghiệm cũng đã kiểm chứng thành công hiệu suất của hệ thống động cơ đẩy tên lửa và các công nghệ cốt lõi giúp gia tăng hiệu quả lực đẩy, vốn được nghiên cứu và hoàn thiện qua hơn 180 cuộc thử nghiệm trong suốt 5 năm qua.

Tuyên bố thử nghiệm ngư lôi Zam-2.0 nằm trong chuỗi các hoạt động quân sự dồn dập nhằm tăng cường sức mạnh hải quân của Bình Nhưỡng. Trước đó, vào ngày 14/10, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình chiến lược bắn từ tàu ngầm tại khu vực phía đông. Các vụ phóng tên lửa này được thực hiện từ tàu ngầm nhằm "kiểm tra tư thế sẵn sàng chiến đấu hiện tại của các hệ thống tác chiến dưới nước".

Ngoài ra, Triều Tiên gần đây đã biên chế hai tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên Choe Hyon và Kang Kon vào các hạm đội Biển Tây và Biển Đông.

Sự ra đời của ngư lôi tích hợp AI phản ánh định hướng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, người vào tháng 9 đã nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao "trình độ trí tuệ nhân tạo" trong các hệ thống vũ khí quốc gia.