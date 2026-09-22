Triều Tiên thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 đưa tin Cục Tên lửa Triều Tiên đã thực hiện cuộc thử nghiệm mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm. Ảnh: KCNA

Tại vị trí quan sát, ông Kim Jong Un nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là "bằng chứng không thể bàn cãi về năng lực công nghệ phòng thủ tiên tiến" và là "sự đổi mới rõ rệt trong việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang", đồng thời khẳng định đây "thực sự là một sức mạnh không thể chống lại".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết thêm cuộc thử nghiệm "có ý nghĩa to lớn đối với tư thế chuẩn bị chiến tranh của quốc gia và sự phát triển tương lai của các lực lượng vũ trang".

Các hình ảnh trong cuộc thử nghiệm. Ảnh: KCNA

Các hình ảnh do KCNA công bố xác nhận màn hình giám sát mà ông Kim Jong Un theo dõi có hiển thị dòng chữ "quỹ đạo bay của Hwasongpho-11ma-1", cho thấy tên lửa mới thuộc dòng Hwasong-11.

Trước đó vào chiều ngày 20/9, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía đông nước này cách nhau khoảng 3 giờ. Tên lửa thứ nhất bay được khoảng 450 km và tên lửa thứ hai bay xa hơn 600 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá tên lửa thứ nhất đạt độ cao tối đa khoảng 60 km, trong khi tên lửa thứ hai đạt độ cao khoảng 70 km. Cả hai quả tên lửa đều rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Đây là đợt phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng gia tăng chỉ trích các đợt tập trận quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại khu vực.