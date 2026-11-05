Triều Tiên thử nghiệm tên lửa phòng không và tập trận tên lửa hành trình

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không đã xác nhận được thông số kỹ thuật, độ tin cậy của những vật liệu mới cũng như khả năng hoạt động của nhiều chế độ dẫn đường tên lửa. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể nhận diện và theo dõi nhiều mục tiêu.

Vũ khí Triều Tiên sử dụng trong diễn tập được nhận định là thuộc dòng tên lửa hành trình Hwasal có tầm bắn 1.500 - 2.000km. Triều Tiên phân loại đây là “tên lửa chiến lược”, thuật ngữ dùng để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ thử tên lửa được Triều Tiên thực hiện. (Ảnh: KCNA)

Cuộc tập trận do một phân đội thuộc đơn vị tên lửa hành trình chiến lược, đóng quân tại khu vực miền Đông tổ chức với mục tiêu giả định là sân bay đối phương.

KCNA cũng xác nhận tuyên bố trước đó của quân đội Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa ra vùng biển ngoài khơi khu vực Sondok, thuộc bờ biển phía Đông. Đây là vụ phóng vũ khí thứ 4 của Triều Tiên trong vòng một tháng qua.

Ngày 5/11, quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin thêm những dữ liệu thu thập ban đầu cho thấy tên lửa được phóng có thể thuộc nhiều chủng loại khác nhau.

Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc (KDSF) Shin Jong-woo nhận định những hình ảnh do Triều Tiên công bố dường như cho thấy tên lửa hành trình được trang bị đầu đạn chùm. Theo ông, vụ phóng có thể nhằm kiểm tra khả năng phân tán nhiều thành phần tải trọng của đầu đạn trên khu vực mục tiêu.

Tên lửa Triều Tiên phóng về phía mục tiêu. (Ảnh: KCNA)

Ông Shin thông tin thêm hệ thống tên lửa phòng không mới, lần đầu được Triều Tiên giới thiệu vào tháng 11/2025, dường như sử dụng bộ phận điều khiển có thiết kế tương tự tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Trước đó, KCNA cũng đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un thăm Viện Nghiên cứu Công nghiệp đóng tàu và nhà máy đóng tàu Nampho, nghe báo cáo về tiến độ nâng cấp cơ sở vật chất và thị sát một chiến hạm đang đóng mới. Một trong những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un cùng nhiều quan chức đứng cạnh phần thân dưới của chiến hạm, gần đó là các bệ đỡ màu vàng cỡ lớn.

Chiến hạm này “có kích thước khổng lồ và uy lực áp đảo, vượt xa những khu trục hạm từng được chế tạo năm ngoái”, đó là chiến hạm Choe Hyon và Kang Kon có lượng giãn nước 5.000 tấn.

(Nguồn: Reuters)