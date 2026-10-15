Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ thử được tiến hành ngày 14/10 trên vùng biển phía Đông (còn gọi là biển Nhật Bản), dưới sự giám sát của các quan chức quân đội cấp cao. KCNA cho biết hoạt động này nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng tác chiến của các hệ thống chiến đấu dưới nước, đồng thời góp phần nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của hải quân. Cơ quan này khẳng định vụ thử không gây ảnh hưởng bất lợi đến an ninh của các nước láng giềng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tên lửa, quỹ đạo bay hay mục tiêu.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy các tên lửa được phóng theo hai phương thức, gồm phóng thẳng đứng và phóng theo góc nghiêng. Một số hình ảnh cũng ghi lại tên lửa bay trên biển và một tàu ngầm nổi trên mặt nước. Theo trang tin NK News, hình dáng tàu ngầm xuất hiện trong ảnh tương đồng với tàu số 841 mang tên Anh hùng Kim Kun Ok, được cải hoán từ tàu ngầm diesel-điện lớp Romeo có từ thời Liên Xô và ra mắt năm 2023.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố hình ảnh cho thấy tàu ngầm số 841 có thể tham gia thử nghiệm tên lửa kể từ khi được cải hoán. Dù vậy, các phân tích trước đây về ảnh vệ tinh thể hiện con tàu vẫn neo tại cơ sở đóng tàu ngầm Pongdae ở Sinpho hồi tháng 8, làm dấy lên nghi vấn về khả năng triển khai và hoạt động thực tế của phương tiện này.

Triều Tiên những năm gần đây liên tục phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời thúc đẩy năng lực phóng vũ khí từ tàu ngầm. Tuy nhiên, nước này được cho là chưa đưa vào hoạt động đầy đủ một tàu ngầm mang tên lửa hiện đại.

Vụ thử mới nhất diễn ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm các loại vũ khí trong tháng 10, giữa lúc căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự ngày 21/9 khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật, do cuộc xung đột kết thúc năm 1953 bằng Hiệp định đình chiến, chưa phải Hiệp ước hòa bình.