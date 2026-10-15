Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Phó Trưởng ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong -sik và Giám đốc Cục Tên lửa Jang Chang - ha cùng các kỹ sư thuộc hệ thống vũ khí dưới nước của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm.

Vụ phóng nhằm kiểm chứng khả năng sẵn sàng hoạt động thường xuyên của các hệ thống chiến đấu dưới nước, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Hải quân.

KCNA khẳng định cuộc thử nghiệm góp phần chứng minh độ tin cậy của hệ thống vũ khí và năng lực răn đe quân sự của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh các nước láng giềng.

Thông tin về vụ thử nghiệm chỉ được KCNA đăng tải, không xuất hiện trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên. Giới chức quân sự Hàn Quốc cũng chưa công bố thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa này.

Trước đó, ngày 12-10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Seoul vừa thử nghiệm thành công vũ khí siêu vượt âm. Ngày 13-10, Triều Tiên xác nhận đã thử tên lửa đạn đạo chiến thuật để kiểm tra một nâng cấp kỹ thuật quan trọng.