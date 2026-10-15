Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược

Hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 14/10. (Nguồn: KCNA)

Thông tin trên được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 15/10. Theo đó, Phó Trưởng ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Sik và Giám đốc Cục Tên lửa Jang Chang Ha cùng các kỹ sư đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm.

KCNA cho biết, vụ phóng nhằm kiểm chứng khả năng sẵn sàng hoạt động thường xuyên của các hệ thống chiến đấu dưới nước, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Hải quân.

Hãng thông tấn này khẳng định, cuộc thử nghiệm góp phần chứng minh độ tin cậy của hệ thống vũ khí và năng lực răn đe quân sự của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh vụ phóng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh các nước láng giềng.

Đáng chú ý, thông tin về vụ thử nghiệm chỉ được KCNA đăng tải, không xuất hiện trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Trong khi đó, giới chức quân sự Hàn Quốc chưa công bố thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa này.

Đây là vụ phóng thử thứ 17 trong năm nay của Triều Tiên. Cuộc phóng thử này chỉ diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật và một tuần sau khi Hàn Quốc công bố lần đầu tiên thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) do nước này tự phát triển vào ngày 8/10.

Theo đánh giá của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) trước đó, các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như nhằm phát đi thông điệp để đáp trả thành công trong cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm của Hàn Quốc, đồng thời thể hiện những bước tiến trong quá trình phát triển năng lực tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của Bình Nhưỡng.