Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đa nòng 240 mm phiên bản nâng cấp

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nước này ngày 24/9, đã tiến hành thử nghiệm loại đạn pháo phản lực đa nòng có điều khiển cỡ nòng 240 mm được nâng cấp, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa.

Các quan chức quân sự cấp cao Triều Tiên cho rằng việc phát triển loại rocket tăng tầm sẽ tạo ra “sự thay đổi đáng kể” về khả năng hỏa lực sẵn sàng tại khu vực biên giới phía Nam.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung các lực lượng tấn công có sức mạnh và khả năng hủy diệt cao tại khu vực biên giới phía Nam. Ông cho rằng cần để “đối phương nhận thức” rằng Triều Tiên đang nhanh chóng thay thế các phương tiện tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang bằng những hệ thống mới nhất.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cảnh báo chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo bà Takaichi, những hoạt động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Nhà lãnh đạo Nhật Bản kêu gọi thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Bà Takaichi cũng đồng thời bày tỏ quan ngại về việc Nga và Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự.

Phát biểu của Thủ tướng Takaichi được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Triều Tiên tiếp tục là một trong những nội dung an ninh đáng chú ý tại Đông Bắc Á. Theo các đánh giá của giới chức Hàn Quốc, Seoul đang theo dõi sát năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi chính sách của các nước trong khu vực đối với vấn đề này có những cách tiếp cận khác nhau.