Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi tốc độ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo

Ngày 17-10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, cuộc thử nghiệm hệ thống ngư lôi thế hệ mới mang tên Zam-2.0 được tiến hành trong ngày 15-10, nhằm kiểm tra hiệu quả của những cải tiến kỹ thuật đối với loại vũ khí này.

KCNA cho biết hệ thống ngư lôi mới được tích hợp công nghệ AI trong quá trình phát hiện mục tiêu và dẫn đường, phục vụ hoạt động tấn công chính xác dưới nước.

Tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên được cho là nặng 8.700 tấn. Ảnh: KCNA

Cuộc thử nghiệm cũng tập trung đánh giá các công nghệ cốt lõi nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống động lực, cũng như khả năng hoạt động của thiết bị đẩy sử dụng động cơ tên lửa trên ngư lôi.

Theo KCNA, những công nghệ liên quan đã trải qua hơn 180 lần thử nghiệm trong vòng 5 năm qua.

Kết quả cuộc thử nghiệm mới nhất được Triều Tiên đánh giá là thành công, xác nhận hiệu quả của các cải tiến kỹ thuật đối với hệ thống vũ khí này.

Các quan chức quốc phòng Triều Tiên phụ trách giám sát cuộc thử nghiệm nhận định kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển năng lực thực tế của lực lượng hải quân nước này.

Tuy nhiên, KCNA không công bố thêm các thông số kỹ thuật chi tiết, trong đó có tầm hoạt động, tốc độ cụ thể và khả năng tác chiến của ngư lôi Zam-2.0.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp tiến hành các hoạt động thử nghiệm vũ khí nhằm tăng cường năng lực quân sự, đặc biệt là các hệ thống tác chiến trên biển và dưới nước.

Trước đó, ngày 14-10, Triều Tiên đã phóng thử 2 loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Theo KCNA, hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân.

Trong tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trực tiếp giám sát cuộc phóng thử đầu tiên đối với loại tên lửa siêu vượt âm do nước này tự phát triển.

Hoạt động thử nghiệm diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung.