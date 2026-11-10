Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi tốc độ cao tại vùng biển phía Đông

Tàu tuần tra của hải quân Triều Tiên. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/11 đưa tin nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại ngư lôi tốc độ cao mới tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, đồng thời dự kiến đưa hệ thống vũ khí này vào trang bị cho Hải quân từ đầu năm 2027.

Một ngày trước đó, Học viện Khoa học Quốc phòng, Cục Quản lý tên lửa và Cục Nghiên cứu vũ khí ngư lôi Triều Tiên đã phối hợp thử nghiệm nhằm kiểm chứng hiệu quả chiến đấu của hệ thống ngư lôi tốc độ cao thế hệ mới.

Theo KCNA, hoạt động này nằm trong khuôn khổ các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển quốc phòng nhằm nâng cấp công nghệ vũ khí lên trình độ cao hơn. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không công bố thông tin cụ thể về cấu tạo, tầm hoạt động cũng như các thông số kỹ thuật của loại ngư lôi này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng Hải quân thông qua hàng loạt chương trình thử nghiệm và phát triển vũ khí mới.

Tháng trước, nước này thông báo đã thử nghiệm dưới nước một loại ngư lôi tốc độ cao, dẫn đường chính xác, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực tác chiến hải quân.

Bình Nhưỡng cũng tiến hành phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm được cho là có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn tại vùng biển phía Đông. Bên cạnh đó, Triều Tiên đang tăng cường năng lực tác chiến trên biển thông qua việc mở rộng hạm đội tàu chiến mặt nước.

Tháng Sáu vừa qua, nước này đưa vào biên chế tàu khu trục Choe Hyon có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn tại vùng biển phía Tây. Tháng Chín, tàu khu trục Kang Kon cùng tải trọng được đưa vào hoạt động tại vùng biển phía Đông.

Tại lễ hạ thủy tàu khu trục Choe Hyon hồi tháng Sáu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Hải quân nước này đang từng bước trở thành lực lượng hoàn chỉnh, được trang bị các phương tiện chiến lược, đồng thời khẳng định chương trình phát triển vũ khí hạt nhân dành cho Hải quân đang được triển khai theo đúng kế hoạch./.