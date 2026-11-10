Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi tốc độ cao mới tại vùng biển phía Đông trong ngày 9/11.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 9/11 dưới sự phối hợp của Học viện Khoa học Quốc phòng, Cục Quản lý Tên lửa và Cục Nghiên cứu Vũ khí Ngư lôi. Các cơ quan này đã “kiểm chứng hiệu quả chiến đấu” của hệ thống ngư lôi mới.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu quốc phòng nhằm đưa công nghệ vũ khí lên một trình độ cao hơn. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không công bố thêm thông tin về thông số kỹ thuật hoặc khả năng tác chiến của loại ngư lôi này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm nhằm tăng cường năng lực hải quân.

Tháng trước, nước này thông báo thử nghiệm dưới nước một loại ngư lôi tốc độ cao, dẫn đường chính xác mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mô tả đây là bước tiến quan trọng đối với năng lực hải quân.

Triều Tiên cũng đã phóng hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm được cho là có lượng giãn nước 3.000 tấn tại vùng biển phía Đông.

Trong năm nay, Bình Nhưỡng tiếp tục bổ sung các phương tiện hải quân mới. Tàu khu trục Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn được đưa vào biên chế tại Biển Hoàng Hải hồi tháng 6, tiếp đó là tàu khu trục Kang Kon cùng lớp tại vùng biển phía Đông vào tháng 9.

Tại lễ hạ thủy tàu ngầm Choe Hyon hồi tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Hải quân nước này đang từng bước trở thành lực lượng hoàn chỉnh, được trang bị các phương tiện chiến lược, trong bối cảnh chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho lực lượng này được triển khai theo kế hoạch.