Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi dẫn đường tốc độ cao tích hợp AI

Ngày 17/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một loại ngư lôi dẫn đường chính xác tốc độ cực cao mới mang tên “Jam-2.0” tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao năng lực tấn công dưới nước và tăng cường sức mạnh hải quân.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn nguồn tin từ KCNA, cho biết cuộc thử nghiệm này được Học viện Khoa học quốc phòng, Cục Tên lửa và Cục Nghiên cứu vũ khí ngư lôi Triều Tiên thực hiện ngày 15/10 nhằm kiểm chứng những cải tiến kỹ thuật của hệ thống vũ khí mới.

Trong hệ thống vũ khí này, công nghệ AI đã được ứng dụng vào chức năng tìm kiếm mục tiêu và dẫn đường, trong khi hệ thống động cơ đẩy sử dụng công nghệ tên lửa cùng các công nghệ cốt lõi giúp nâng cao hiệu suất đẩy, đã được kiểm chứng qua cuộc thử nghiệm.

Những công nghệ này đã trải qua 180 lần thử nghiệm trong vòng 5 năm qua và kết quả thử nghiệm trên được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hải quân.

Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định căn cứ vào tuyên bố về hệ thống động cơ đẩy tên lửa và khả năng di chuyển với tốc độ cực cao, Jam-2.0 có thể thuộc loại ngư lôi siêu tạo khoang.

Công nghệ này tạo ra một lớp khí bao quanh thân hoặc phía trước ngư lôi nhằm giảm đáng kể lực cản của nước, cho phép vũ khí di chuyển nhanh hơn nhiều so với ngư lôi thông thường.

Tuy nhiên, việc duy trì tốc độ cao, đồng thời bảo đảm khả năng phát hiện, dẫn đường và tấn công chính xác mục tiêu dưới nước vẫn là thách thức kỹ thuật lớn.

Hiện Triều Tiên chưa công bố các thông số kỹ thuật cụ thể, hình ảnh thử nghiệm hay phương tiện được sử dụng để phóng ngư lôi.

Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tục thúc đẩy phát triển các phương tiện tác chiến trên biển. Vào năm 2023, nước này đã hạ thủy tàu ngầm “Anh hùng Kim Kun Ok” có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, được giới thiệu là tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên.

Ngày 14/10 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng thông báo thử nghiệm các hệ thống vũ khí trên tàu ngầm, trong đó có tên lửa hành trình chiến lược được phóng từ các ống phóng thẳng đứng và ống phóng ngư lôi.

Theo giới quan sát, việc phát triển đồng thời tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm (SLCM) và ngư lôi tốc độ cao tích hợp AI cho thấy Triều Tiên đang hướng tới xây dựng năng lực tấn công dưới nước đa dạng hơn./.