Triều Tiên thử nghiệm hệ thống ngư lôi mới ứng dụng AI

Các loại vũ khí trưng bày tại Bảo tàng Cách mạng quốc phòng ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm bắn đạn thật dưới nước của hệ thống Zam-2.0 diễn ra ngày 15-10, nhằm kiểm chứng công nghệ động lực được phát triển qua hơn 180 lần thử nghiệm trong 5 năm.

KCNA mô tả Zam-2.0 là hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác “siêu tốc độ”, ứng dụng AI trong chức năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường. Hãng tin này khẳng định cuộc thử nghiệm thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hải quân Triều Tiên.

Đầu tháng 10, Bình Nhưỡng thông báo đã phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung có sự hỗ trợ của AI. Trước đó, vào tháng 9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao mức độ ứng dụng AI trong các hệ thống vũ khí của nước này.