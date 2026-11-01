Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn bom chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được thực hiện ngày 31/10 dưới sự giám sát của ông Kim Jong-sik, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là thành viên Quân ủy Trung ương. KCNA cho biết đầu đạn bom chùm tiêu chuẩn loại 2 có khả năng phá hủy mục tiêu trên diện tích khoảng 12-13 ha khi đạt mật độ phân tán cao nhất.

KCNA cũng cho biết Triều Tiên đã phân loại đầu đạn bom chùm thành 4 nhóm và dự kiến trang bị đầy đủ các loại này cho những đơn vị quân đội vào cuối năm 2026, tùy theo mục đích tác chiến và đặc điểm của từng mục tiêu.a

Bom chùm là loại vũ khí có thể phát tán nhiều đạn con trên một khu vực rộng, gây sát thương và phá hủy trên diện tích lớn. Tuy nhiên, các thông tin về sức công phá của loại đầu đạn được thử nghiệm hiện mới do phía Triều Tiên công bố.

Liên quan đến vụ việc, báo Chosun của Hàn Quốc ngày 1/11 đưa tin quân đội nước này đã phát hiện hoạt động phóng tên lửa từ khu vực tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên hướng ra Hoàng Hải trong ngày 31/10. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc chưa công bố thông tin về vụ phóng, do cần thêm thời gian phân tích để xác định chính xác chủng loại vũ khí, trong bối cảnh tầm bay của vật thể được cho là khá ngắn.

Dẫn nhận định của chuyên gia Shin Jong-woo thuộc Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc, Chosun cho rằng vật thể có thể là phiên bản tên lửa ATACMS của Triều Tiên, được trang bị đầu đạn bom chùm. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá của chuyên gia, chưa phải kết luận chính thức từ quân đội Hàn Quốc.

Trước đó, hồi tháng 4, Triều Tiên cũng thông báo thử nghiệm đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra. Các hoạt động này cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục chú trọng phát triển các loại đầu đạn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên phạm vi rộng.