Triều Tiên thử nghiệm bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo với sức công phá 'khủng'

Theo KCNA, Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm để đánh giá khả năng thích ứng và sức mạnh chiến đấu của đầu đạn bom chùm được gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật. Đại diện cơ quan quản lý tên lửa của Triều Tiên xác nhận, đầu đạn bom chùm tiêu chuẩn loại 2 có khả năng “biến một khu vực mục tiêu rộng từ 12 đến 13 hecta thành tro bụi với sức công phá cao nhất”, đồng thời nhấn mạnh “trong năm nay, chúng tôi sẽ cho phép các đơn vị lựa chọn và sử dụng tất cả các loại vũ khí đó theo mục tiêu tác chiến và đặc điểm cụ thể của mục tiêu”.

Triều Tiên thử nghiệm bom chùm có thể gắn trên tên lửa đạn đạo Hwasong-11. Ảnh minh họa: Defence Security Asia

Bom chùm (bom mẹ) giải phóng hàng chục đến hàng trăm bom con và cho phép tấn công nhiều mục tiêu trên một khu vực rộng lớn. Quân đội Hàn Quốc đã theo dõi sát sao vụ thử nghiệm và cho biết tên lửa mang đầu đạn bom chùm lần này có khả năng là tên lửa Hwasong-11.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun (trái) cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại lễ ký biên bản hợp tác về quan hệ đối tác Bắc Cực-Thái Bình Dương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Atlanta hôm 30-10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản một lần nữa kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên trong cuộc đàm phán ba bên tại Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một khi Bình Nhưỡng sẵn lòng thảo luận các vấn đề mà Washington và các đồng minh quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch.