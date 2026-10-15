Triều Tiên thử nghiệm 2 loại tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm

Một vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Yonhap

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, vụ phóng thử nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời góp phần nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược cho lực lượng Hải quân, qua đó thể hiện độ tin cậy cao cũng như năng lực răn đe quân sự của CHDCND Triều Tiên.

KCNA cho hay, ông Kim Jong-sik - Phó Trưởng ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Jang Chang Ha - Giám đốc Cục Tên lửa, cùng các kỹ sư thuộc hệ thống vũ khí dưới nước của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử các tên lửa đạn đạo chiến thuật từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên hôm 12-10.

Theo Yonhap