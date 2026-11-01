Triều Tiên thử bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật

Vụ thử có sự giám sát của Tướng Kim Jong Sik, ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Phó trưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Loại đạn được thử nghiệm lần này là Standard Type 2, một trong 4 chủng loại bom chùm đang được Triều Tiên phát triển, có khả năng phá hủy một khu vực mục tiêu rộng từ 12 đến 13 hécta theo mục đích tác chiến và đặc điểm cụ thể của mục tiêu.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu Bình Nhưỡng sẵn lòng thảo luận về các vấn đề mà Washington cùng các đồng minh quan tâm.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận hiện chưa có cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên được lên kế hoạch.