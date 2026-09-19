Triều Tiên tái khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân sau nghị quyết của IAEA

Nghị quyết được thông qua vào ngày 17/9 với 103 phiếu thuận, 6 phiếu chống (bao gồm Nga và Trung Quốc) và 14 phiếu trắng, trong đó tái khẳng định Bình Nhưỡng không thể có vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và yêu cầu nước này chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động liên quan.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 19/9 tuyên bố bác bỏ nghị quyết của IAEA, khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược” và được bảo đảm bởi năng lực răn đe hạt nhân, theo hãng thông tấn KCNA.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các nhà máy sản xuất đạn dược chủ chốt. Ảnh: KCNA

Bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, trước đó vào ngày 17/9 đã cáo buộc IAEA áp dụng “quan điểm thiên lệch và tiêu chuẩn kép” khi thông qua nghị quyết nhằm vào chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Quan điểm thiên lệch và tiêu chuẩn kép của IAEA là yếu tố cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong.

Song song với các tuyên bố chính trị, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, ông Kim Jong Un trong tuần này đã thực hiện chuyến thị sát kéo dài ba ngày tại các nhà máy sản xuất đạn dược chủ chốt.

Chủ tịch Triều Tiên nói nỗ lực hiện đại hóa toàn bộ các thành phần năng lực quốc phòng đang tạo ra “sự thay đổi đáng kể” về cơ cấu và phương thức hoạt động của lực lượng vũ trang.