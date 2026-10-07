Triều Tiên tái khẳng định ủng hộ Nga trong thư mừng sinh nhật Tổng thống Putin

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

“Tôi rất vui mừng khi có tình bạn tốt đẹp với ông và mở ra một chương mới cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong Un viết trong thư.

Ông Kim Jong Un viết: “Tôi tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của mình dành cho ông và Liên bang Nga”.

Bức thư được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ đã được chuyển giao cho phía Seoul.

Seoul đã lên án việc tiết lộ thông tin này, cho rằng hoạt động trên lẽ ra phải được giữ bí mật, đồng thời nhận định sự việc có thể gây khó khăn cho các đề nghị của Kiev về việc cung cấp vũ khí.

Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, viện dẫn lệnh cấm trong nước đối với việc hỗ trợ quân sự cho các quốc gia đang có chiến tranh.

Ngày 28/9, ông Zelensky nói hơn 8.000 quân nhân Triều Tiên hiện có mặt trên lãnh thổ Nga và khoảng 10.000 người khác đang được chuẩn bị để triển khai.

Trong khi đó, hồi tháng 8, cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên được cho là đã đưa hơn 16.000 quân sang Nga kể từ tháng 10/2024. Cùng thời điểm, phía Hàn Quốc cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy một đợt triển khai bổ sung sắp diễn ra, dù đánh giá Triều Tiên vẫn chuẩn bị cho khả năng này.

Nga và Triều Tiên đã tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây. Hai nước ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6/2024, trong đó có điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công.

Moskva và Bình Nhưỡng cũng đã chính thức thừa nhận việc quân nhân Triều Tiên được triển khai sang Nga.

Cuối tháng 4/2025, hai nước lần đầu công khai xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga. Ngày 26/4, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết các đơn vị Triều Tiên đã chiến đấu cùng quân Nga trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực biên giới. Hai ngày sau, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã quyết định triển khai lực lượng sang Nga theo hiệp ước đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng thống Putin sau đó cảm ơn Triều Tiên và khẳng định Moskva sẽ không quên sự hy sinh của các binh sĩ nước này.