Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/11 đã đưa tin về bài phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại lễ tiếp nhận quốc thư của các đại sứ nước ngoài mới được bổ nhiệm.

Trong bài phát biểu, ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng không theo đuổi mục tiêu gia tăng tầm ảnh hưởng hay chủ nghĩa bá quyền trong khu vực, mà chỉ củng cố sức mạnh để bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

"Thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn và khó lường, trong đó một số quốc gia đặt lợi ích riêng lên trên luật pháp quốc tế và chà đạp chủ quyền của các nước khác. Tình hình an ninh tại Triều Tiên cũng như môi trường chính trị và quân sự ở Đông Á đòi hỏi cấp thiết, chúng tôi phải tự trang bị sức mạnh và năng lực cần thiết để có thể bảo đảm đầy đủ an ninh và sự tin tưởng vào hòa bình", ông Kim cho biết.

Cũng theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, Bình Nhưỡng "sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia khác tôn trọng chủ quyền của Triều Tiên và cho thấy thiện chí".

Tuyên bố đối ngoại mới của ông Kim được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc mà không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, dù trước đó từng nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc. Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, cuộc gặp ở Trung Quốc không thể diễn ra vì Bình Nhưỡng được cho là đã đưa ra các điều kiện mà phía Washington không thể chấp nhận.