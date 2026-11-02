Triều Tiên ra mắt đạn tuần kích giống Harop Israel: Đầu dò quang điện tử, chọc thủng lưới phòng không

Hình ảnh từ KCNA ngày 30/10/2026 cho thấy Triều Tiên công khai trình diễn loại đạn tuần kích/UAV tự sát (munition loitering) mang hình dáng gần như giống hệt Harop của Israel, kèm theo hệ thống phóng và cảnh tấn công mục tiêu giả định.

Loại đạn tuần kích (munition loitering) mới của Triều Tiên sở hữu cấu hình khí động học đặc trưng gồm cánh delta lớn, bề mặt canard phía trước và hai cánh ổn định thẳng đứng ở đầu mút cánh.

Động cơ đẩy kiểu cánh quạt đặt phía sau giúp giải phóng phần mũi để lắp đặt hệ thống cảm biến quang-điện tử.

Phần mũi được trang bị tháp cảm biến rõ ràng, cho phép thu thập hình ảnh thời gian thực và điều khiển cuối đoạn đường bay theo kiểu con người trong vòng kiểm soát.

Thiết kế này cho phép máy bay có thể lượn vòng trên khu vực mục tiêu trong thời gian nhất định trước khi lao xuống tấn công, đồng thời vẫn giữ khả năng hủy nhiệm vụ nếu tình huống thay đổi.

So với các mẫu drone tự sát (đạn tuần kích munition loitering) nhỏ hơn, cấu hình này hướng tới nhiệm vụ tầm trung và khả năng mang đầu đạn lớn hơn, phù hợp để tấn công các mục tiêu có giá trị cao như radar, sở chỉ huy hoặc công sự cố định.

Hệ thống phóng được trình bày ở dạng khung mở, kết hợp khả năng hỗ trợ bằng tên lửa đẩy nhỏ để hỗ trợ cất cánh.

Hình ảnh cho thấy nhiều máy bay được bố trí gần nhau, gợi ý khả năng triển khai theo nhóm thay vì chỉ sử dụng đơn lẻ.

Trước đó, tại cuộc duyệt binh năm 2025, Triều Tiên đã trưng bày xe phóng tự hành 6×6 mang sáu container phóng, cho thấy họ đang hướng tới mô hình phóng hàng loạt từ bệ phóng di động.

Việc kết hợp container kín và khung phóng linh hoạt giúp bảo vệ máy bay khi vận chuyển, giảm yêu cầu hậu cần và cho phép xuất kích nhanh từ nhiều vị trí khác nhau.

Triển lãm máy bay không người lái mới nhất của Triều Tiên đã hé lộ một mẫu đạn tuần kích có kiểu dáng tương tự Harop Israel với cấu hình bệ phóng lộ thiên, nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của Bình Nhưỡng đối với các đòn tập kích phối hợp bằng UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự. Nguồn ảnh: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên - KCNA/Hiệu chỉnh bởi Tập đoàn Army Recognition

Triều Tiên chưa công bố bất kỳ thông số kỹ thuật chính thức nào về tầm bay, thời gian loitering, trọng lượng đầu đạn hay tốc độ. Việc đánh giá vì vậy chủ yếu dựa trên sự tương đồng hình dáng với Harop của Israel Aerospace Industries.

Harop gốc thường được ước tính có thời gian bay lên tới vài giờ, tầm hoạt động hàng trăm kilomet tùy phiên bản và đầu đạn khoảng 15-23 kg, cùng khả năng dẫn đường bằng cảm biến quang-điện tử kết hợp tùy chọn chế độ chống bức xạ radar.

Mẫu của Triều Tiên có thể kế thừa một số đặc điểm này, nhưng mức độ chính xác về hiệu suất thực tế vẫn chưa được xác nhận độc lập.

Cuộc trình diễn ngày 29-30/10 cho thấy máy bay lao xuống một công trình quân sự giả định trên đảo nhỏ rồi phát nổ mạnh, khẳng định khả năng tấn công mục tiêu cố định ngoài các mục tiêu di động truyền thống.

Về vai trò chiến đấu tiềm năng, thiết kế và cách trình diễn cho thấy hệ thống này có thể được sử dụng để áp chế phòng không bằng cách tấn công radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực, đồng thời mở rộng sang các mục tiêu sở chỉ huy, trung tâm liên lạc hoặc công sự phòng thủ.

Việc trưng bày nhiều máy bay cùng lúc và hệ thống phóng đa nòng gợi ý tham vọng triển khai theo đợt lớn, nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ đối phương.

Nếu sản xuất đạt quy mô công nghiệp như hình ảnh nhà máy tháng 9/2026 đã cho thấy, Triều Tiên có thể chuyển từ năng lực trình diễn sang khả năng tạo áp lực liên tục trên chiến trường.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng liên kết dữ liệu, khả năng chống nhiễu, độ tin cậy của cảm biến và trình độ vận hành của lực lượng sử dụng, những yếu tố hiện vẫn chưa có đánh giá độc lập công khai.

Tóm lại, munition loitering của Triều Tiên giống Harop Israel thể hiện bước tiến rõ rệt trong việc phát triển vũ khí không người lái tấn công một chiều.

Thiết kế khí động học, hệ thống cảm biến và phương thức phóng đều hướng tới nhiệm vụ chính xác tầm trung, có khả năng tấn công cả mục tiêu cố định lẫn hỗ trợ áp chế phòng không.

(Theo KCNA, armyrecognition.com, worlddefencenews.blogspot.com)