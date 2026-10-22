Triều Tiên ra lệnh binh sĩ biên giới hành động cứng rắn nếu bị Hàn Quốc đe dọa

Triều Tiên ra lệnh cho binh lính phải "hành động" nếu an ninh quốc gia bị lực lượng Hàn Quốc đe dọa

Thông báo được truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra ngày 21-10, một ngày sau khi Seoul tuyên bố sẽ đáp trả “kiên quyết” nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các hành động bị coi là khiêu khích dọc khu vực biên giới.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Thống chế Pak Jong Chon đã trực tiếp thị sát các công trình phòng thủ tại khu vực biên giới cùng bà Kim Yo Jong, em gái và là một trong những cố vấn có ảnh hưởng nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Bà Kim Yo Jong cho biết các đơn vị hỏa lực mới đã được triển khai và “vào vị trí chiến đấu” tại khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng kể từ khi Bình Nhưỡng bắt đầu mở rộng và củng cố hệ thống công sự biên giới từ tháng 4-2024.

Hai nước hiện bị ngăn cách bởi Khu phi quân sự (DMZ), được thiết lập sau Hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã điều khoảng 7.000 công nhân tham gia xây dựng các công trình quân sự tại khu vực biên giới trong năm nay.

Seoul cũng cáo buộc lực lượng Triều Tiên đã khoảng 50 lần vượt qua Đường ranh giới quân sự (MDL), đường phân chia hai miền bên trong DMZ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bác bỏ các cáo buộc này. Thống chế Pak Jong Chon gọi đây là “những tuyên bố vô lý” nhằm đổ trách nhiệm cho Triều Tiên, đồng thời khẳng định quân đội nước này hiểu rõ vị trí biên giới và chỉ thực hiện các hoạt động trong lãnh thổ của mình.

Ông cũng kêu gọi binh sĩ biến khu vực biên giới thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”.

Trước đó, Seoul cáo buộc các bãi mìn do Triều Tiên bố trí đã gây ra một vụ nổ tại biên giới hồi tháng trước, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng dừng các hoạt động quân sự hóa khu vực này.

Theo CNN