Triều Tiên ra cảnh báo đáng sợ với Hàn Quốc sau vụ nổ mìn tại DMZ

Hình ảnh này được chụp từ đỉnh Đài quan sát Aegibong, phía nam khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên ở Gimpo, Hàn Quốc, ngày 29/11/2024. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên hôm 30/9 cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải “trả giá” vì đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra vụ nổ mìn khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng tại khu vực biên giới phi quân sự (DMZ), đồng thời tuyên bố sẽ lập tức đáp trả nếu Seoul nổ súng vào binh sĩ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 29/9 nói các quả mìn của Triều Tiên là nguyên nhân gây ra vụ nổ xảy ra tuần trước và Seoul sẽ có “biện pháp tương ứng”. Bộ trưởng Kang Shin-chul cũng cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên đã rải mìn trong quá trình củng cố hệ thống phòng thủ biên giới.

Hàn Quốc cùng Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), cơ quan giám sát việc thực thi hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, đang tiến hành điều tra vụ việc xảy ra ngày 21/9. Vụ nổ khiến ba quân nhân Hàn Quốc thuộc một đội trinh sát hoạt động bên trong DMZ bị thương.

Triều Tiên bác cáo buộc của Hàn Quốc

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng Seoul đang tìm cách dựng lên “bằng chứng vật chất” để củng cố cáo buộc nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, bà Kim nói Hàn Quốc đang tìm cách “chuyển trách nhiệm cho phía bên kia” rồi dựng thêm bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc của mình.

Bà Kim Yo-jong được xem là một trong những nhân vật thân cận và có ảnh hưởng với ông Kim Jong-un. Bà thường xuyên lên tiếng về các vấn đề đối ngoại và quan hệ liên Triều.

“Những kẻ chủ mưu khiêu khích phải chuẩn bị trả giá cho màn hài kịch do chính họ dựng lên”, bà Kim nói.

Bà tiếp tục chỉ trích Hàn Quốc, cho rằng cách xử lý của Seoul là “thấp kém”, đồng thời nói những màn diễn như vậy “hoàn toàn không mới”.

Bà Kim Yo-jong cũng khẳng định binh sĩ Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua Đường Phân giới Quân sự (MDL), tuyến ranh giới chạy qua trung tâm DMZ.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc nói họ phát hiện những dấu hiệu cho thấy binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới trong quá trình thực hiện công việc củng cố biên giới.

Bình Nhưỡng nói xây hàng rào là “thực thi chủ quyền”

Bà Kim Yo-jong thừa nhận Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động xây dựng và củng cố công trình tại khu vực biên giới, nhưng bác bỏ việc đây là hành động có mục đích quân sự.

Theo bà, Bình Nhưỡng không hề che giấu việc xây dựng các rào chắn nhằm củng cố biên giới và đây đơn thuần là hoạt động “thực thi chủ quyền một cách toàn diện”, không liên quan đến bất kỳ mục đích quân sự nào.

Ngược lại, bà cáo buộc Hàn Quốc đang làm gia tăng căng thẳng khi nổ súng cảnh cáo với lý do binh sĩ Triều Tiên bị cho là đã vượt qua đường biên giới.

Bà Kim Yo-jong cảnh báo nếu Hàn Quốc sử dụng đạn thật nhằm vào binh sĩ Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ lập tức đáp trả.

“Nếu một viên đạn đánh trúng lãnh thổ của chúng tôi, họ phải chuẩn bị cho rất nhiều thứ”, bà nói.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự dọc biên giới giữa hai miền đang gia tăng. Các hoạt động của Triều Tiên bao gồm xây dựng và củng cố hệ thống rào chắn, đồng thời khôi phục một số chốt gác.

Những động thái này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Triều Tiên hiện coi Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và là “kẻ thù”, thay vì một đối tác có thể hợp tác hướng tới mục tiêu thống nhất bán đảo như trước đây.

Vụ nổ mìn có nguy cơ khiến tình hình thêm phức tạp đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và cải thiện quan hệ liên Triều nhằm giảm căng thẳng quân sự.

Theo Reuters