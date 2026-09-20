Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm một cơ sở quốc phòng. Ảnh:KCNA

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ phóng diễn ra trong bối cảnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, khi Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm vũ khí.

Cùng ngày, theo Japan Times, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên được cho là đã phóng một tên lửa đạn đạo. Theo thông tin này, tên lửa rơi xuống biển ngay sau khi rời bệ phóng, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trước đó, ngày 12-9, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía Đông, một ngày sau khi Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận ba bên với Mỹ và Hàn Quốc. Trong tháng 8, Bình Nhưỡng cũng phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có ý định gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào cuối năm.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ thứ hai, sau ba cuộc gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định đối thoại chỉ diễn ra theo các điều kiện của Bình Nhưỡng, gồm việc Washington công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và từ bỏ nỗ lực phi hạt nhân hóa.