Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung, ngày 3/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 29/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa được xác định theo hướng ra vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã phát hiện vụ phóng này, song chưa công bố thêm các chi tiết liên quan đến loại vật thể, quỹ đạo bay hay tầm bắn của phương tiện được phóng.

Vụ phóng mới nhất này diễn ra trong bối cảnh trước đó Triều Tiên đã tiến hành đợt phóng nhiều tên lửa đạn đạo sau cuộc thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm gần đây của Hàn Quốc./.