Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), quân đội nước này đã phát hiện vụ phóng, song chưa công bố thêm các thông tin chi tiết liên quan đến loại vật thể được phóng, quỹ đạo bay hay những thông số kỹ thuật khác.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 13 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông hôm 20/9. Phía Hàn Quốc xác định 2 quả tên lửa này được phóng cách nhau chỉ vài giờ, có tầm bay lần lượt khoảng 450km và 600 km.

Các vụ phóng của Triều Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý của giới quan sát, trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm và phát triển vũ khí. Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

Bình Nhưỡng không nêu rõ loại vũ khí được thử nghiệm, nhưng nhấn mạnh cuộc thử nghiệm do Cục Tên lửa Triều Tiên tiến hành có “ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy công nghệ của các hệ thống vũ khí”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã trực tiếp thị sát sự kiện này.