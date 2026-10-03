Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa công bố chi tiết về loại vật thể, quỹ đạo bay hay các thông số kỹ thuật liên quan. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục phân tích dữ liệu để xác định bản chất của vụ phóng.

Động thái này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan hôm 20-9, với tầm bay khoảng 450 km và 600 km. Những hoạt động liên tiếp cho thấy Triều Tiên đang duy trì nhịp độ thử nghiệm vũ khí trong thời gian gần đây.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên trước đó cũng đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí mới, song không công bố chi tiết. Bình Nhưỡng khẳng định cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực công nghệ quốc phòng.

Giới quan sát nhận định các vụ phóng tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh tiến trình đối thoại về an ninh khu vực chưa có dấu hiệu khởi sắc.