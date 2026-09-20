Triều Tiên phóng thêm vật thể chưa xác định

Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào chiều cùng ngày. JCS cho biết tên lửa đã bay khoảng 450 km và các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích thêm để đánh giá thông số kỹ thuật chính xác cùng các chi tiết liên quan.

Phản ứng về vụ phóng, Chính phủ Nhật Bản cho biết đã gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên, cho rằng những hành động liên tiếp của Bình Nhưỡng, trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo, đã vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.