Triều Tiên phóng thêm vật thể chưa xác định

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết chưa có thông tin chi tiết về loại vật thể và thông số của vụ phóng thứ hai.

Trước đó, JCS thông báo Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương). Tên lửa được cho là thuộc dòng Hwasong-11, bay khoảng 450km. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích để xác định chính xác thông số kỹ thuật.

Triều Tiên tổ chức hoạt động huấn luyện với sự tham gia của các đơn vị pháo binh tầm xa và tên lửa ngày 12-9-2026. Ảnh: KCNA

Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng phản đối những cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên gần đây chỉ trích các cuộc tập trận Pacific Vanguard, Ulchi Freedom Shield và Freedom Edge, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Sau vụ phóng, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn với Bộ Quốc phòng và JCS để đánh giá tình hình, tác động đối với an ninh quốc gia.