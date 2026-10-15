Triều Tiên phóng thành công tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm

Theo KCNA, cuộc bắn thử "nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng huy động hiện tại của các hệ thống chiến đấu dưới nước, góp phần giúp Hải quân thành thục trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và thể hiện độ tin cậy cao cũng như năng lực răn đe" của Triều Tiên.

KCNA không công bố thêm thông tin về các loại tên lửa hoặc quá trình phóng, chỉ cho biết hoạt động này không gây ảnh hưởng bất lợi đến an ninh của các nước láng giềng.

Hình ảnh buổi thử nghiệm do KCNA công bố.

Đợt phóng tên lửa hành trình lần này kéo dài chuỗi hoạt động quân sự gần đây của Triều Tiên, nối tiếp đợt bắn thử tên lửa đạn đạo chiến thuật từ khu vực Bình Nhưỡng ra bờ biển phía đông vào ngày 12/10.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng từng thử nghiệm các hệ thống tên lửa siêu thanh vào các ngày 20/9 và 3/10 với mục tiêu phát triển kho vũ khí có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã liên tục phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thiết kế để bắn từ dưới nước. Nước này từng phóng thử tên lửa từ nhiều bệ phóng khác nhau, trong đó có một tàu ngầm đã cũ.

Tuy nhiên, Triều Tiên trước đây được cho là chưa đưa vào hoạt động một tàu ngầm hiện đại có khả năng phóng tên lửa. Phát triển loại tàu ngầm này là một trong những ưu tiên quân sự hàng đầu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.