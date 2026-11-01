Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/10 đã công bố các hình ảnh về cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm.

"Cuộc thử nghiệm do Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên thực hiện, nhằm đánh giá khả năng thích ứng và sức công phá của đầu đạn chùm được thiết kế dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-sik là người trực tiếp giám sát quá trình phóng", KCNA thông tin.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm. Ảnh: Yonhap

Tổng cục trưởng Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên tiết lộ rằng các đầu đạn chùm được chia thành 4 loại tùy theo mục đích sử dụng, đồng thời đặt mục tiêu cho phép các đơn vị quân đội sử dụng toàn bộ những biến thể này trước cuối năm 2026.

"Đầu đạn chùm tiêu chuẩn có thể giải phóng nhiều đầu đạn con trên một khu vực rộng 12 - 13 hécta, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu", Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên cho biết.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử nghiệm loại vũ khí này. Vào hồi tháng 4, quân đội Triều Tiên đã phóng thành công đầu đạn chùm và đầu đạn mìn phân mảnh trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ra dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên đã liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa nhằm phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, một động thái mà Bình Nhưỡng mô tả là "gây hấn".