Triều Tiên phóng tên lửa ứng dụng AI, đánh trúng mục tiêu cách 1.000km

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng nay (4/10) đưa tin quân đội nước này đã phóng một tên lửa chiến lược tầm trung lúc rạng sáng 3/10 từ một khu vực phía Đông Triều Tiên. Tên lửa sau đó bay theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu trên biển, cách điểm phóng 1.000km.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa mới nhất do KCNA đăng tải.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc diễn tập. KCNA cho biết cuộc diễn tập "nhằm huấn luyện các binh sĩ tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm, đồng thời đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và tính cơ động của năng lực răn đe quân sự".

Theo KCNA, ông Kim Jong-un nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần tiếp tục nỗ lực để các đối thủ nhận thức được độ tin cậy và sức sát thương của các loại vũ khí tấn công chiến lược. Ông đồng thời khẳng định việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân vẫn là yêu cầu thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng. Ảnh: KCNA

Trước bản tin mới nhất, KCNA ngày 3/10 dẫn lời bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản đã không theo dõi được toàn bộ hành trình bay của quả tên lửa mà Bình Nhưỡng vừa khai hỏa.

Bà nói rằng quả tên lửa có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và ứng dụng công nghệ AI. "Mỗi khi chúng tôi áp dụng chế độ bay theo quỹ đạo hình sóng cho tên lửa, đối phương đều không thể theo dõi mục tiêu kể từ những điểm nảy đầu tiên", bà Kim Yo-jong nêu rõ.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 3/10 và đánh giá tên lửa bay hơn 700km. Quân đội Nhật Bản cùng ngày cho biết quả tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao tối đa khoảng 90km và bay được quãng đường 680km.