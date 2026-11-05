Triều Tiên phóng tên lửa trùng thời điểm diễn ra bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Người dân xem bản tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa hôm 4-11-2026. Ảnh: Yonhap

Theo JCS, các tên lửa được phóng từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong vào sáng sớm 4-11. Cơ quan này cho biết đang phối hợp với Mỹ để phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật của số tên lửa trên.

JCS khẳng định: “Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các động thái của Triều Tiên trong khuôn khổ thế trận phòng thủ chung vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời duy trì năng lực cũng như sẵn sàng đáp trả áp đảo trước bất kỳ hành động khiêu khích nào”.

Các tên lửa này được cho là đã bay được quãng đường dưới 300 km. Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, nói với hãng thông tấn Yonhap rằng: “Nhiều khả năng đây là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra”.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ ba Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, vào ngày 29-10, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên từ khu vực Wonsan. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Hàn Quốc đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng liên quan đến khu vực biên giới liên Triều.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra trùng thời điểm với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - sự kiện được xem như một cuộc trưng cầu ý dân đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Yonhap