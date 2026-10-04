Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung tích hợp AI

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 đưa tin quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa chiến lược tầm trung vào rạng sáng 3/10 tại khu vực phía Đông, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu trên biển cách điểm phóng khoảng 1.000 km.

Theo KCNA, cuộc tập trận nhằm huấn luyện lực lượng tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm, đồng thời đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng cơ động của năng lực răn đe quân sự.

Trước đó, ngày 3/10, bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết tên lửa được sử dụng trong cuộc tập trận có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và được tích hợp công nghệ AI. Bà cho rằng chế độ bay theo “quỹ đạo hình sóng” khiến Hàn Quốc và Nhật Bản gặp khó khăn trong việc theo dõi đường bay của tên lửa.

Theo KCNA, tên lửa có thể thiết lập ít nhất 4 chế độ quỹ đạo bay tùy theo mục tiêu và mục đích sử dụng. KCNA cũng dẫn nguồn tin cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định, Bình Nhưỡng cần tiếp tục phát triển các vũ khí tấn công chiến lược nhằm nâng cao khả năng răn đe, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân là yêu cầu thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện vụ phóng ngày 3/10 và đánh giá tên lửa bay hơn 700 km. Nhật Bản ước tính tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 90 km và bay khoảng 680 km. Các số liệu này thấp hơn mức 1.000 km do KCNA công bố, cho thấy sự khác biệt trong đánh giá của các bên về hành trình bay của tên lửa.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng 9 khiến một số binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Triều Tiên đặt mìn và yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi, trong khi bà Kim Yo-jong bác bỏ cáo buộc này.