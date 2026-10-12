Triều Tiên phóng tên lửa ra biển sau khi Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 12/10 đã xác nhận việc Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo.

"Vụ phóng xảy ra vào khoảng 9h20 sáng. Các tên lửa của Bình Nhưỡng đã bay khoảng 900km trước khi rơi xuống biển. Chúng tôi đã tăng cường giám sát để chuẩn bị ứng phó với các vụ phóng tiếp theo, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất và chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản", phía JCS cho biết.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa vào sáng 12/10. Các tên lửa này đã bay khoảng 20 phút trước khi rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển. Ảnh: Yonhap

Hiện chưa có thông tin từ Triều Tiên về vụ phóng tên lửa mới nhất. Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía vùng biển nói trên vào ngày 3/10.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên xảy ra vài ngày sau khi Hàn Quốc thông báo thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) do nước này tự phát triển. Đây là loại vũ khí được tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo đưa lên tầng cao của khí quyển trước khi lướt về phía mục tiêu.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/10 nhấn mạnh HGV đã mang lại cho Seoul "năng lực răn đe mới, có khả năng tấn công các mục tiêu trọng yếu trong phạm vi tác chiến trên bán đảo Triều Tiên".

Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên bắt đầu leo thang kể từ vụ nổ mìn ngày 21/9 ở Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul sau đó đã yêu cầu Triều Tiên chịu trách nhiệm cho vụ việc, trong khi Bình Nhưỡng kiên quyết phủ nhận liên quan đến vụ việc.